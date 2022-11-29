Аналитики: мясо птицы подорожало на 28% за год в Казахстане

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За 10 месяцев курятина в Казахстане подорожала на 27,9 процента за год, окорочка — на 26,7 процента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz. Согласно данным, приведённым аналитиками, на прилавках магазинов и рынков страны куры стоили 1 400 тенге за килограмм, окорочка — 1 200 тенге.

Сильнее курятина подорожала в Абайской области — на 52,3 процента за год, Шымкенте (плюс 48,7 процента) и Восточно-Казахстанская области (плюс 41,9 процента). Наименьший рост цен зарегистрирован в Алматинской области — на 12,3 процента.

Окорочка значительно подорожали в Мангистауской (плюс 54,9 процента), Павлодарской (плюс 43,9 процента) и Северо-Казахстанской (плюс 35,7 процента) областях.

Самые дорогие куры в Актау (1 700 тенге за килограмм), куриные окорочка — в Туркестане (1 400 тенге). Самые дешёвые куры и окорочка в Уральске: 1 200 и 997 тенге за килограмм соответственно.

За 10 месяцев 2022 года в Казахстане произвели 93,3 тысячи тонн свежего или охлаждённого мяса домашней птицы — на 3,5 процента больше, чем годом ранее. Выпуск мороженого мяса птицы составил 109,3 тысячи тонн — на 1,7 процента больше, чем в 2021 году.

В региональном разрезе по производству мороженого мяса домашней птицы лидирует Алматинская область: 54,6 тысячи тонн, плюс 4,9 процента за год. В тройку лидеров также вошли Акмолинская и Абайская области.

По производству свежего или охлаждённого мяса птицы лидирует Акмолинская область: 35,2 тысячи тонн. На второй и третьей строчках расположились Восточно-Казахстанская и Алматинская области.

В целом за 2021 год в стране произвели 112,5 тысячи тонн свежего или охлаждённого и 127 тысячи тонн мороженого мяса домашней птицы, плюс 20,5 процента и плюс 13,8 процента соответственно.

По итогам января–августа 2022 года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на мясо птицы и пищевые субпродукты на 69,2 процента, против 67,2 процента годом ранее.

Доля импорта соответственно составила 30,8 процента. Казахстан завёз 84,9 тысячи тонн "белого" мяса и субпродуктов — на шесть процентов меньше, чем в прошлом году. В то же время на экспорт отправили 8,7 тысячи тонн мяса, минус сразу заметные 55,6 процента.

На внутреннем рынке РК реализация выросла на 4,3 процента, до 267,2 тысячи тонн.