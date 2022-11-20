Фото: КГА

"AnadoluJet" запустила рейсы между Алматой и Анкарой, передаёт BaigeNews.kz.

По поручению Президента Республики Казахстан авиационными властями Казахстана и Турции в июле текущего года были проведены переговоры по увеличению количества рейсов и маршрутов между Казахстаном и Турцией.

Как результат данного поручения, а также работы по дальнейшему расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов в рамках режима "открытое небо" в Казахстане, сегодня 20 ноября 2022 года состоялась торжественная церемония открытия нового маршрута Алматы – Анкара турецким бюджетным перевозчиком "AnadoluJet", который является дочерним предприятием турецкой авиакомпании "Turkish Airlines".

Мероприятие состоялось с участием Председателя Комитета гражданской авиации Талгата Ластаева, заместителя Генерального директора компании "AnadoluJet" Маджит Бояр и Президента АО "Международный аэропорт Алматы" Альп Эр Тунга Эрсой. Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Б-737 с частотой 2 рейса в неделю перевозчиком "AnadoluJet".

Открытие данного рейса окажет положительное влияние на развитие торговли, туризма, бизнеса между Казахстаном и Турцией.

Справочно: AnadoluJet – турецкий бюджетный перевозчик, дочернее предприятие авиакомпании "Turkish Airlines". Основан в 2008 году. Первый международный рейс выполнен 11 июня 2020 года. Базируется в международном аэропорту имени Сабихи Гёкчен города Стамбул и международном аэропорту Эсенбога города Анкара. Парк воздушных судов насчитывает 59 воздушных судов типа Боинг-737. Осуществляет полеты по 134 маршрутам (69 внутренних и 65 международных) в 89 городов Турции, Европы и Ближнего Востока (41 внутренних и 48 международных).