Амир Закиров завоевал историческую олимпийскую квоту в брейкинге
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Амир Закиров стал первым казахстанцем в истории, который выступит на Олимпийских играх в брейкинге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Квоту спортсмен завоевал по итогам выступления на отборочном турнире в Будапеште. Закиров дошел до финала, где показал второй результат, уступив би-бою Lee из Нидерландов. Третье место занял Hong10 из Южной Кореи.
В сумме по итогам двух этапов квалификационной серии Амир набрал 71 очко (на старте в Шанхае он стал 15-м). В общем зачете казахстанский би-бой занял шестое место, что и позволило ему взять путевку.
Стоит отметить, что брейкинг впервые попал в олимпийскую соревновательную программу. Таким образом, квоту Закирова можно считать исторической. Он станет первым казахстанцем, кто представит страну на Играх в этом виде спорте.
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