Четвертая ракетка мира юниорского рейтинга, второй сеянный junior’s Australian Open Амир Омарханов успешно стартовал на Открытом чемпионате Австралии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Казахстанец на двух тай-брейках обыграл американца Матисса Фарзама, занимающего 45 место юниорского рейтинга - 7:6 (7:3), 7:6 (10:8).

Во втором круге Амир сыграет против австралийца Эмерали Ибраими (482 ITF Juniors).

В прошлом году Омарханов на юниорском Открытом чемпионате Австралии дошел до четвертьфинала.