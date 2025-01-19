Амир Омарханов вышел во второй круг юниорского Australian Open
Казахстанец обыграл американца Матисса Фарзама.
Сегодня, 14:11
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Сегодня, 14:11Сегодня, 14:11
136Фото: ФТК
Четвертая ракетка мира юниорского рейтинга, второй сеянный junior’s Australian Open Амир Омарханов успешно стартовал на Открытом чемпионате Австралии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.
Казахстанец на двух тай-брейках обыграл американца Матисса Фарзама, занимающего 45 место юниорского рейтинга - 7:6 (7:3), 7:6 (10:8).
Во втором круге Амир сыграет против австралийца Эмерали Ибраими (482 ITF Juniors).
В прошлом году Омарханов на юниорском Открытом чемпионате Австралии дошел до четвертьфинала.
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