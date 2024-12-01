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Амир Омарханов стал чемпионом престижного турнира в Мексике

Казахстанец стал его победителем в дуэте с россиянином Тимофеем Дерипаско.

Сегодня, 17:21
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Пресс-служба ФТК Сегодня, 17:21
Сегодня, 17:21
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Фото: Пресс-служба ФТК

В мексиканском городе Мерида завершился юниорский турнир первой категории ITF J500, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Казахстанец Амир Омарханов стал его победителем в дуэте с россиянином Тимофеем Дерипаско. В финале они уверенно обыграли первых сеянных соревнования Петра Брунлика (Чехия)/Чарли Робертсона (Великобритания) со счетом 6:4, 6:1.

В одиночном разряде Омарханов, к сожалению, в полуфинале уступил французу Томасу Фурелю - 2:6, 3:6.

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