Амир Омарханов стал чемпионом престижного турнира в Мексике
Казахстанец стал его победителем в дуэте с россиянином Тимофеем Дерипаско.
Сегодня, 17:21
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Сегодня, 17:21Сегодня, 17:21
40Фото: Пресс-служба ФТК
В мексиканском городе Мерида завершился юниорский турнир первой категории ITF J500, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.
Казахстанец Амир Омарханов стал его победителем в дуэте с россиянином Тимофеем Дерипаско. В финале они уверенно обыграли первых сеянных соревнования Петра Брунлика (Чехия)/Чарли Робертсона (Великобритания) со счетом 6:4, 6:1.
В одиночном разряде Омарханов, к сожалению, в полуфинале уступил французу Томасу Фурелю - 2:6, 3:6.
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