Амир Омарханов пробился в полуфинал престижного турнира в Мексике

Первая ракетка Казахстана до 18 лет и 19-я ракетка юниорского мирового рейтинга Амир Омарханов вышел в полуфинал турнира первой категории серии ITF Juniors J500 в Мериде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Казахстанец в 1/4 финала одержал уверенную победу над представителем США Бенджамином Вилвертом (49 ITF Juniors) со счетом 6:3, 6:3.

В полуфинале казахстанцу предстоит сыграть против 28-й ракетки мира юниорского рейтинга, француза Томаса Фуреля.