Амир Омарханов и Малика Амиргалиева сыграют за титулы на турнире в Корее
Сегодня, 17:46
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:46Сегодня, 17:46
85Фото: ФТК
Амир Омарханов из Караганды и Малика Амиргалиева из Усть-Каменогорска пробились в финалы парных разрядов на юниорском турнире серии ITF J300 в корейском Ванджу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.
Первая сеянная пара турнира у юношей Амир Омарханов и Хойонг Рох (Корея) в полуфинале победила японский дуэт Шион Итсусаки/Хиромаса Коаяма - 6:3, 6:4. Завтра 26 октября казахстанско-корейской паре будут противостоять Йенсу Джейонг/Джангжун Ким из Кореи.
У девушек Малика Амиргалиева вместе с Ю Чен Ли (Китайский Тайбэй) уверенно разобрались с Ю Чинг (Китайский Тайбэй)/Джун Ох (Корея) со счетом 6:3, 6:3. В чемпионском матче Малика и Ю сразятся с корейской парой Йесунг Чо/Су Джонг.
Самое читаемое
- Это не суицид, а убийство: Находка на дереве напугала жителей Усть-Каменогорска
- Премьер-министр РК проверил, как идет строительство LRT в Астане
- Экскаватор раздавил подростка в результате ДТП в Алматы
- Важная тема LIVE: Куаныш Султанов про кризис девяностых, реформы и День Республики
- Древние рукописи и фонд редких книг: библиотекарь из Астаны поделилась удивительными фактами о работе