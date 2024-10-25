Амир Омарханов и Малика Амиргалиева сыграют за титулы на турнире в Корее

Амир Омарханов из Караганды и Малика Амиргалиева из Усть-Каменогорска пробились в финалы парных разрядов на юниорском турнире серии ITF J300 в корейском Ванджу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.

Первая сеянная пара турнира у юношей Амир Омарханов и Хойонг Рох (Корея) в полуфинале победила японский дуэт Шион Итсусаки/Хиромаса Коаяма - 6:3, 6:4. Завтра 26 октября казахстанско-корейской паре будут противостоять Йенсу Джейонг/Джангжун Ким из Кореи.

У девушек Малика Амиргалиева вместе с Ю Чен Ли (Китайский Тайбэй) уверенно разобрались с Ю Чинг (Китайский Тайбэй)/Джун Ох (Корея) со счетом 6:3, 6:3. В чемпионском матче Малика и Ю сразятся с корейской парой Йесунг Чо/Су Джонг.