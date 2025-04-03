Вода стала новым товаром на фондовой бирже, и теперь её продают с помощью фьючерсных контрактов в США. Это уникальная практика, которая уже закрепилась в сельском хозяйстве страны, пишет немецкое издание Agrarheute.

Фьючерсные контракты - это соглашения, по которым стороны обязуются продавать или покупать товар по заранее согласованной цене в течение определенного времени. На товарной бирже CME в США недавно была запущена первая сделка по фьючерсным контрактам на воду. Эта инициатива направлена на то, чтобы помочь водопользователям, в первую очередь фермерам, эффективно управлять рисками и сбалансировать спрос и предложение водных ресурсов.

"Контракт на воду позволяет покупателям и продавцам устанавливать фиксированную цену на поставку фиксированного же количества воды в более поздний срок. Без этого инструмента фермеры не имеют возможности управлять рисками водоснабжения", — считает Клей Лэндри, директор консалтинговой фирмы WestWater Research.

Однако, добавил Лэндри, "этот механизм, возможно, не решит проблему полностью. Но он поможет снизить финансовое бремя, которое понесут фермеры в случае перебоев с водоснабжением".

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