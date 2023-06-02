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Беспилотник ВВС США, управляемый искусственным интеллектом, неожиданно решил ликвидировать собственного оператора, чтобы тот не мешал дрону выполнять поставленную задачу в ходе испытаний, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Guardian.

Начальник отдела испытаний и операций искусственного интеллекта ВВС США, полковник Такер Гамильтон описал смоделированное испытание, в котором беспилотнику с искусственным интеллектом было рекомендовано уничтожить системы ПВО противника, и в конечном итоге он атаковал любого, кто помешал этому приказу.

“Система начала понимать, что, хотя они и идентифицировали угрозу, иногда человек-оператор говорил ей не устранять эту угрозу, но она получала свои очки, устраняя ее. Так что же она сделала? Она убила оператора. Она убила оператора, потому что этот человек мешал ей достичь своей цели”, - объяснил он.

К слову, ни один реальный человек не пострадал.

Однако представитель ВВС США Энн Стефанек отрицает, что такая симуляция имела место.

"Министерство ВВС не проводило подобных симуляций дронов с искусственным интеллектом и по-прежнему привержено этичному и ответственному использованию технологий искусственного интеллекта", - сказал Штефанек.

По ее словам, комментарии полковника были вырваны из контекста.

Отметим, военные США внедрили искусственный интеллект и недавно использовали его для управления истребителем F-16.