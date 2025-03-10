Американский танкер с авиатопливом столкнулся с грузовым судном у берегов Великобритании
На обоих судах начались пожары.
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Американский танкер с авиационным топливом для реактивных двигателей в Северном море с грузовым судном у побережья Восточного Йоркшира, неподалеку от британского города Халл. На обоих судах возникли пожары. На берег доставили 32 человека, их состояние пока неизвестно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу Би-Би-Си.
Американская логистическая фирма Crowley, которая управляет пострадавшим танкером Stena Immaculate, сообщила, что на его борту находилось топливо для реактивных двигателей.
По сведениям Би-би-си, это топливо принадлежало американскому правительству, а Crowley была его подрядчиком в программе, предназначенной для снабжения армии США топливом в случае вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций.
В Великобритании находятся несколько баз американских Военно-воздушных сил.
В заявлении компании Crowley сказано, что после столкновения вспыхнул пожар, есть также опасения, что топливо начало вытекать в море.
Как сообщает Береговая охрана Великобритании, тревога была поднята в 09:48 по местному времени (12:48 по московскому). По информации источников Би-би-си, танкер загорелся, позже появилась информация о пожаре и на втором судне.
Столкнувшиеся судна — американский танкер Stena Immaculate и контейнеровоз под португальским флагом Solong.
По данным агентства AFP, владелец танкера — шведская компания Stena Bulk. Ее представители подтвердили агентству, что все члены экипажа живы. Компания Crowley также подтвердила, что после начала пожара все члены экипажа покинули судно; все они живы и находятся в безопасности.
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