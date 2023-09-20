Американский лидер в медицинской маске создал волнение в Казнете
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Казахстанцы в социальных сетях активно распространяют сообщение о том, что Всемирная организация здравоохранения ввела локдаун, решение поддержал Белый дом, и потому президент США Джо Байден стал носить медицинскую маску в помещении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал StopFake.kz.
Сообщается, что казахстанцы активно пересылают друг другу сообщения о новом локдауне из-за COVID-19, который ввела Всемирная организация здравоохранения. Якобы такое решение поддержал Белый дом, а сам президент США Джо Байден заявил, что будет носить маску в помещениях.
Как проверили в StopFake.kz, на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения нет никаких сообщений о том, что где-либо вводится локдаун, связанный с COVID-19, а представители организации не говорили ни о чём подобном во время медиабрифинга. Не делал подобных сообщений и Белый дом – на его официальном сайте нет никакой информации о новом локдауне. Не упоминается о локдауне и в американских СМИ. Но объяснение тому, почему Джо Байден надел маску, есть.
"Его супруга Джилл Байден заболела COVID-19. При этом сам президент, согласно результатам теста, не заразился.
Таким образом, сообщения о новом локдауне, объявленном ВОЗ и Белым домом, – ложь. Решение Джо Байдена носить маску связано исключительно с тем, что его супруга заболела COVID-19, и никак не влияет на введение карантинных ограничений в США или где-либо ещё", - пишет StopFake.kz.
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