Американский лидер в медицинской маске создал волнение в Казнете

Казахстанцы в социальных сетях активно распространяют сообщение о том, что Всемирная организация здравоохранения ввела локдаун, решение поддержал Белый дом, и потому президент США Джо Байден стал носить медицинскую маску в помещении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал StopFake.kz.

Сообщается, что казахстанцы активно пересылают друг другу сообщения о новом локдауне из-за COVID-19, который ввела Всемирная организация здравоохранения. Якобы такое решение поддержал Белый дом, а сам президент США Джо Байден заявил, что будет носить маску в помещениях.

Как проверили в StopFake.kz, на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения нет никаких сообщений о том, что где-либо вводится локдаун, связанный с COVID-19, а представители организации не говорили ни о чём подобном во время медиабрифинга. Не делал подобных сообщений и Белый дом – на его официальном сайте нет никакой информации о новом локдауне. Не упоминается о локдауне и в американских СМИ. Но объяснение тому, почему Джо Байден надел маску, есть.