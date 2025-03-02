Американский космический модуль Blue Ghost успешно сел на Луну
Посадку транслировали в прямом эфире NASA.
Сегодня, 14:38
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Сегодня, 14:38Сегодня, 14:38
130Фото: NASA
Спустя год после первой коммерческой посадки на Луну в истории космонавтики на поверхность спутника Земли сел еще один частный аппарат из США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.
Лунный модуль Blue Ghost ("Синий призрак"), созданный компанией Firefly Aerospace, успешно приземлился в районе "Моря Кризисов" — это большая низменность диаметром около 500 километров. Посадку транслировали в прямом эфире NASA и Firefly Aerospace, поэтому все желающие могли наблюдать за этим историческим моментом.
В течение двух недель аппарат будет проводить исследования с помощью десяти научных приборов. Ожидается, что собранные данные помогут лучше понять поверхность Луны и подготовить будущие миссии.
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