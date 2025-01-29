Американский истребитель F-35 разбился на Аляске
Сегодня, 09:27
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Сегодня, 09:27Сегодня, 09:27
113Фото: Insider Paper
В американском штате Аляска потерпел крушение истребитель пятого поколения F-35, пилоту удалось спастись, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Associated Press.
Отметим, авария произошла на взлетно-посадочной полосе на авиабазе Эйелсон, но до сих пор непонятно, произошла она во время посадки или взлета усовершенствованного истребителя. Истребитель получил серьезные повреждения. Расследование обстоятельств инцидента продолжается, рассказала представитель военно-воздушной базы Эйелсон штаб-сержанта Кимберли Тушет.
"Пилот находится в безопасности и был доставлен в армейский госпиталь Бассетт для дальнейшего обследования", - сказала она.
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