В американском штате Аляска потерпел крушение истребитель пятого поколения F-35, пилоту удалось спастись, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Associated Press.

Отметим, авария произошла на взлетно-посадочной полосе на авиабазе Эйелсон, но до сих пор непонятно, произошла она во время посадки или взлета усовершенствованного истребителя. Истребитель получил серьезные повреждения. Расследование обстоятельств инцидента продолжается, рассказала представитель военно-воздушной базы Эйелсон штаб-сержанта Кимберли Тушет.