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Американский файтер объявил о бое Шавката Рахмонова за пояс

Сегодня, 12:35
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UFC Сегодня, 12:35
Сегодня, 12:35
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Фото: UFC

Американец Хоакин Бакли в третьем раунде нокаутировал Стивена Томпсона в рамках турнира UFC 307, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.

Это пятая победа подряд Бакли в полусреднем весе.

 "Я слышал, что в конце года за титул подерутся Шавкат Рахмонов и Белал Мухаммад, поэтому Камару Усман, подними свой зад и давай устроим бой", - сделал заявление Хоакин после своей победы.

Отметим, что в этом же дивизионе выступает непобеждённый казахстанец Шавкат Рахмонов. "Номад" считается третьим номером и главным претендентом на пояс.

Ранее боец полусреднего веса UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов заявил, что ожидает боя против чемпиона дивизиона американца Белала Мухаммада в декабре.

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