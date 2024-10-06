Американский файтер объявил о бое Шавката Рахмонова за пояс

Американец Хоакин Бакли в третьем раунде нокаутировал Стивена Томпсона в рамках турнира UFC 307, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.

Это пятая победа подряд Бакли в полусреднем весе.

"Я слышал, что в конце года за титул подерутся Шавкат Рахмонов и Белал Мухаммад, поэтому Камару Усман, подними свой зад и давай устроим бой", - сделал заявление Хоакин после своей победы.

Отметим, что в этом же дивизионе выступает непобеждённый казахстанец Шавкат Рахмонов. "Номад" считается третьим номером и главным претендентом на пояс.

Ранее боец полусреднего веса UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов заявил, что ожидает боя против чемпиона дивизиона американца Белала Мухаммада в декабре.