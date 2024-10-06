Американский файтер объявил о бое Шавката Рахмонова за пояс
Сегодня, 12:35
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Сегодня, 12:35Сегодня, 12:35
116Фото: UFC
Американец Хоакин Бакли в третьем раунде нокаутировал Стивена Томпсона в рамках турнира UFC 307, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.
Это пятая победа подряд Бакли в полусреднем весе.
"Я слышал, что в конце года за титул подерутся Шавкат Рахмонов и Белал Мухаммад, поэтому Камару Усман, подними свой зад и давай устроим бой", - сделал заявление Хоакин после своей победы.
Отметим, что в этом же дивизионе выступает непобеждённый казахстанец Шавкат Рахмонов. "Номад" считается третьим номером и главным претендентом на пояс.
Ранее боец полусреднего веса UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов заявил, что ожидает боя против чемпиона дивизиона американца Белала Мухаммада в декабре.
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