Американский боксёр довёл до слёз Василия Ломаченко

Фото: championat.com

Украинский боксёр Василий Ломаченко в Лас-Вегасе встретился с американцем Девином Хейни в титульном бою за звание абсолютного чемпиона в лёгком дивизионе (до 61,2 кг), передаёт BaigeNews.kz.

Бой продлился все отведнные для него 12 раундов, в итоге американец победил единогласным решением судей.

Таким образом американец продлил свою серию до 30 побед, 15 из которых закончились нокаутом. Украинец потерпел третье поражение в карьере.

В Сети появилось видео, где Ломаченко плачет после боя. Telegram-канал "Спорт Шредингера" процитировал отрывок из его интервью после поединка.

Журналист: "После боя появилось видео, где вы плачете в раздевалке. Насколько тяжело вам было принять этот результат?"

Василий: "Я просто вспомнил, что мой сын сегодня звонил мне 7 раз и постоянно говорил "Эй, And New!", "And New!". И в раздевалке я вспомнил его слова, было очень тяжело.... 100 процентов я не проиграл этот бой"

Журналист: "Как вы оцените работу Хейни по корпусу?"

Василий: "С первого раунда он делал одно и то же. Тогда я понял, что он не в состоянии меняться. Он всегда бьет этот правый апперкот... Вы, парни, все говорили о его джебе, но сегодня точно был не день его джеба. Я бы хотел увидеть бой Хейни с Ортизом. Если брать моих соперников, Линарес и Лопес сильнее, чем Хейни".

Между тем, казахстанские любители бокса называют поражение Ломаченко неоднозначным, в социальных сетях фанаты высказываются о том, что Ломаченко "ограбили" и что он "показал умный бокс и должен был победить".