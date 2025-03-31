Известный американский актер Эрик Робертс (брат Джулии Робертс) был замечен среди казахстанцев в юрте, передаёт BaigeNews.kz.

Проживающий в Лос-Анджелесе казахстанец Диас Мырзалиев опубликовал в социальных сетях видео, на котором запечатлена голливудская звезда.

"Лос-Анджелес - это когда ты приходишь на ауызашар и видишь звезду, сидящую за казахским дастарханом. Среди нас оказался настоящий голливудский актер Эрик Робертс", - говорит Диас Мырзалиев в ролике.

На кадрах видна настоящая казахская юрта и казахстанцы, которые живут за рубежом. Они все собрались за большим дастарханом.

"Этот вечер доказал одно, что казахское гостеприемство и культура не знает границ. Мы можем быть в любой точке мира, но традиции всегда с нами", - отметил казахстанец.

Эрик Энтони Робертс - американский актёр кино и телевидения, номинант на премии "Оскар" и "Золотой глобус". Снялся более чем в 700 фильмах и телесериалах.

В 2024 году он специально прилетал в столицу Казахстана для ознакомления с Всемирными играми кочевников.