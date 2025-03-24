В Гарвардском университете прошел уникальный концерт, посвященный казахстанской классической музыке, передаёт BaigeNews.kz.

Мероприятие, организованное в рамках программы "Celebrating Kazakhstan’s Cultural Heritage: Through Music, Tradition, and Performing Art", стало важным событием в укреплении культурных связей между Казахстаном и США.

Концерт собрал представителей казахстанской диаспоры, а также известных деятелей искусства и культуры из обеих стран. Программа мероприятия была составлена при поддержке художественного директора компании "Global Music Partnership" (GMP) доктора Владимира Дё, который в своей речи отметил значимость продвижения национального культурного наследия Казахстана и подчеркнул роль музыки как универсального языка, объединяющего народы.

В программе концерта прозвучали:

"Қаракемер" для скрипки и струнного оркестра

Казахская народная песня "Япурай" в аранжировке Куата Шильдебаева

"Allegro molto" из струнного квартета №1 Газиза Жубанова

Финал из сюиты "Боз Айғыр" Евгения Брусиловского

Казахские народные песни "Дудар-ай" и "Наз Қоныр" в аранжировке Даулета Шакирова

Музыкальные произведения были исполнены американскими музыкантами, включая виолончелиста Джастина Отлетта, скрипачку Ен-Ми Ли и струнный ансамбль GMP. Сочетание традиционных казахских мотивов и современной академической интерпретации вызвало восторг у публики и позволило американским слушателям глубже познакомиться с богатым музыкальным наследием Казахстана.

Кроме того, во время встречи с Элизабет Батиюк, руководителем глобального музыкального архива Гарварда, была презентована партитура кюя "Қаракемер" для скрипки соло и струнных, написанная Куатом Шильдебаевым. Это станет важным вкладом в развитие академического изучения казахского фольклора в США.

Концерт стал не только празднованием Наурыза, но и настоящим культурным мостом между Востоком и Западом, открывая новые перспективы для популяризации казахстанской классической музыки на международной арене.