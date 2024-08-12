Американские астронавты не могут покинуть МКС

Отправившиеся в июне на МКС с восьмидневной миссией американские астронавты могут застрять в космосе до 2025 года, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Как сообщили в NASA, проблема заключается в неисправной космической капсуле – у нее выявлен сбой в работе двигателей и утечка гелия.

Бэрри "Бутч" Уилмор и Сунита "Суни" Уильямс стали первым экипажем, который совершил полет на капсуле авиакомпании, качество самолетов которой в последнее время вызывает вопросы. Если в NASA решат, что отправлять астронавтов на том же корабле будет опасно, то на Землю их сможет вернуть корабль корпорации Илона Маска, запуск которого на орбиту запланирован на февраль 2025 года. Для этого Американское космическое агентство обсуждает возможность организации двух пустых мест в предстоящем полете, пишет The Guardian.

Сломанная капсула была пристыкована к МКС в течение 63 из максимально возможных 90 дней. Это место необходимо для "парковки" другого американского корабля, который изначально должен был прилететь в середине августа, но потом миссию перенесли на вторую половину сентября.