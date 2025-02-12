Компания New Balance из Бостона подала иск в СМЭС Жамбылской области к индивидуальному предпринимателю "Б." с требованием взыскать компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 369 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Истец, обладающий исключительными правами на товарный знак "NEW BALANCE", обнаружил, что ответчик использует этот логотип в своём онлайн-магазине без разрешения правообладателя.

В рамках проверки истец сделал заказ у ответчика, что подтверждено фискальным чеком, фотографиями и видеозаписью, подтверждающими факт продажи контрафактного товара.

После рассмотрения дела суд принял меры к примирению сторон, что привело к заключению мирового соглашения. В соответствии с соглашением ответчик согласился выплатить 100 тысяч тенге в качестве компенсации: 73 тысячи тенге за нарушение прав и 27 тысяч тенге — за расходы на фиксацию нарушения. Также ответчик обязался прекратить использование товарных знаков истца, о чём подписано гарантийное письмо.

Компания New Balance отказалась от требований по остаточной части компенсации в размере 296 тысяч тенге. Суд завершил дело, вернув истцу государственную пошлину. Определение вступило в законную силу.