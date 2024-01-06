Американская фанатка Шавката Рахмонова рассказала правду о любви к нему

Журналистка и комментатор UFC Лора Санко в интервью бывшему бойцу, а теперь эксперту Майклу Биспингу, откровенно рассказала об отношении к казахстанскому файтеру Шавкату Рахмонову, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Позвольте мне внести ясность: Шавкат — не мой краш, но я его большая фанатка! Когда женщина говорит что-то хорошее о мужчине, это не значит, что она обязательно влюблена в него. Иначе я была бы влюблена и в тебя, и в кого угодно, кому я говорю что-то приятное. А так — Шавкат просто тоже в этом списке, длинном списке. Я была фанаткой Шавката с тех пор, как он пришел в UFC, а потом он продолжат добиваться успеха, делая невероятные вещи. К тому же, он очень загадочный, потому что он не говорит по-английски, да и вообще он не говорит в интервью много", — отметила Санко.

Между тем, фанаты Рахмонова ещё помнят признания Лоры Санко о том, что от казахстанского файтера "у неё мурашки". Позже комплимент Лоры прокомментировал сам Шавкат, сказав, что ему приятно. Видео со словами американской журналистки стало вирусным на столько, что позже ей пришлось оправдываться прямом эфире, что "она вообще-то не то имела ввиду". А спортивный менеджер Шавката не раз упоминал, что "блондинки его любят".

Напомним, казахстанец победил американца Стивена Томпсона досрочно — удушающим приёмом во втором раунде из трёх запланированных. Между тем, это вторая в этом году победа Рахмонова над соперником из США. В марте на турнире UFC 285 казахстанец "удосрочил" американца Джеффа Нила. После чего Шавката официально назвали лучшим непобеждённым бойцом UFC.

Ранее "Номад" высказался на тему нашумевшего российского сериала "Слово пацана". А недавно Шавкат дал любопытное интервью журналистке и бывшей модели журнала Playboy Нине Мари Даниэль. Отвечая на вопросы, казахстанец даже пообещал спасти Землю от атаки инопланетян.