Американка украла и продала 20 ящиков с человеческими мозгами, руками и головой

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Женщина нашла покупателя на всё, начиная от черепов до ушей и кожи. Заработала она на этом 11 тысяч долларов, это более пяти миллионов тенге. Однако виновной себя в краже частей трупов жительница Арканзаса не признает, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

36-летней Кэндис Чэпмен Скотт предъявлены обвинения по 12 пунктам обвинения, в том числе мошенничеству с почтой и перевозке украденного имущества. Она работала в компании, которая предлагала коммерческие услуги по кремации. Среди клиентов конторы был местный университет, который использовал пожертвованные трупы для медицинских исследований.

Именно части человеческого тела, взятые у медицинских трупов, сотрудница крематория и распродавала. Сделки совершали через приватную группу в Facebook.

Началось все с того, что один из пользователей поинтересовался, где можно приобрести полностью забальзамированный мозг. В ответ Скотт прислала ему фотографии двух мозгов и сердца. Мужчина забрал всё оптом за 1200 долларов, которые оплатил через PayPal.

В течение следующих девяти месяцев Скотт отправила ему ухо, руку, легкие, печень, почки, кисти, груди, зародыши, кожу, черепа и одну целую человеческую голову. В обвинительном заключении покупатель не назван. Нет данных и о том, зачем ему все это добро. Кэндис Скотт сейчас под стражей, судить ее будут 30 мая.