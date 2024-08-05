Американка ослепла после принятия душа в линзах
Сегодня, 09:30
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Сегодня, 09:30Сегодня, 09:30
156Фото: Ricardo Rubio/Global Look Press
Жительница США из штата Техас приняла душ в контактных линзах и потеряла зрение, передаёт BaigeNews со ссылкой на NEWS.ru. Легкое раздражение быстро превратилось в акантамебный кератит. Вызвал его паразит из водопроводной воды, который часто поражает тех, кто носит линзы.
Акантамебный кератит развивается у 90% людей, использующих контактные линзы. Паразит повреждает глазные ткани. В 40% случаев требуется операция с трансплантацией. После этого зрение восстанавливается лишь частично.
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