  • 5 Августа, 10:35
  • BAIGENEWS

Американка ослепла после принятия душа в линзах

Сегодня, 09:30
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Ricardo Rubio/Global Look Press Сегодня, 09:30
Сегодня, 09:30
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Фото: Ricardo Rubio/Global Look Press

Жительница США из штата Техас приняла душ в контактных линзах и потеряла зрение, передаёт BaigeNews со ссылкой на NEWS.ru. Легкое раздражение быстро превратилось в акантамебный кератит. Вызвал его паразит из водопроводной воды, который часто поражает тех, кто носит линзы.

Акантамебный кератит развивается у 90% людей, использующих контактные линзы. Паразит повреждает глазные ткани. В 40% случаев требуется операция с трансплантацией. После этого зрение восстанавливается лишь частично.

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