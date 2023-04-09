Американка опередила Елену Рыбакину в полуфинале турнира США

Фото: Insatgram/lenarybakina

Самая титулованная казахстанская теннисистка Елена Рыбакина теперь уступает третьей ракетке мира, американке Джессике Пегуле лидерство среди женщин по количеству побед в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

8 апреля в полуфинале турнира в Чарльстоне (США) Пегула обыграла испанку Паулу Бадосу со счётом 6:3, 7:6 (8:6).

Как сообщает журналистка WTA Insider Кортни Нгуэн, благодаря этому успеху американка стала абсолютным лидером по числу побед в этом году (22 победы), опередив Рыбакину (21).

"С сегодняшней победой Джесси Пегула лидирует в туре по победам в матчах с 22 победами, опережая Рыбакину с 21. Довольно хороший год!", — пишет Нгуэн.

В полуфинале турнира в Чарльстоне Джессика Пегула играет со швейцаркой Белиндой Бенчич. Их матч был прерван накануне из-за непогоды и возобновится 9 апреля вечером по астанинскому времени.

Напомним, что Джессика Пегула сыграла с Рыбакиной в полуфинале недавно завершившегося турнира в Майами в одиночном разряде и потерпела поражение. Казахстанка после этого в финале проиграла чешке Петре Квитовой.