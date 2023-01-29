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Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One
Эван Аллен, приехавший работать в Казахстан по обмену, стал настоящим фанатом Ninety One и даже выучил казахский язык благодаря песням этой группы, передаёт BaigeNews.kz.
По информации дипломатической миссии США в Казахстане, Аллен работает в Таразе по программе Фулбрайта и преподаёт английский студентам вуза.
"Каждый год Казахстан становится местом работы для молодых выпускников американских университетов. Некоторые приезжают сюда по программе правительства США Фулбрайт для преподавания английского языка в вузах Казахстана. Эван Аллен — один из таких фулбрайтеров. С сентября он преподает английский язык студентам в Таразе: помогает им практиковаться и совершенствовать свои знания английского языка. Однако Эван не только преподает, но и многому учится в Казахстане. Молодой человек с помощью песен Ninety One учит казахский язык", — говорится на странице миссии в Instagram.
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Молодой человек признался, что познакомился с творчеством группы, когда искал ресурсы для изучения казахского языка, однако все они, в основном, на русском, которого Эван не знает.
Амtриканец мечтает встретиться со своими кумирами, пока находится в Казахстане.
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