Американец выиграл в лотерею 200 тысяч долларов благодаря своему возрасту
Сегодня, 14:41
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Сегодня, 14:41Сегодня, 14:41
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Житель Северной Каролины Джамар Тилман купил выигрышный лотерейный билет благодаря своему возрасту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на UPI.
Мужчина отправился за продуктами в супермаркет в городе Хай-Пойнт. Выходя из магазина, он заметил лотерейный билет с номером, который совпадал с его возрастом: 44.
В результате билет за пять долларов (491 рубль) принес американцу 200 тысяч долларов (19,6 миллиона рублей). По словам Тилмана, он едва не потерял сознание, узнав о выигранной сумме. Деньги мужчина собирается потратить на покупку дома.
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