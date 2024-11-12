Американец выиграл в лотерею 200 тысяч долларов благодаря своему возрасту

Житель Северной Каролины Джамар Тилман купил выигрышный лотерейный билет благодаря своему возрасту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на UPI.

Мужчина отправился за продуктами в супермаркет в городе Хай-Пойнт. Выходя из магазина, он заметил лотерейный билет с номером, который совпадал с его возрастом: 44.

В результате билет за пять долларов (491 рубль) принес американцу 200 тысяч долларов (19,6 миллиона рублей). По словам Тилмана, он едва не потерял сознание, узнав о выигранной сумме. Деньги мужчина собирается потратить на покупку дома.