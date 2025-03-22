Казахстанский теннисист Александр Бублик завершил выступление на турнире категории "Мастерс" в Майами, уступив американцу Томми Полу во втором круге соревнований, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Сhampionat.

Матч, прошедший в ночь на 22 марта по времени Астаны, длился 2 часа 15 минут и завершился победой представителя США в трёх сетах — 5:7, 7:5, 6:4.

Бублик уверенно начал встречу, выиграв первый сет, но затем Пол сумел переломить ход игры и вырвал победу. В этой встрече казахстанец отметился 19 эйсами, но также допустил 10 двойных ошибок. Пол, в свою очередь, подал навылет 17 раз, допустив две двойные ошибки, и реализовал 2 брейк-пойнта из 12.

Теперь американский теннисист встретится в третьем круге с аргентинцем Франсиско Серундоло. Бублик же завершает выступление на турнире и готовится к следующим соревнованиям.