Американец в свой день рождения выиграл в лотерее 100 тысяч долларов

Американец из штата Миссури выиграл в лотерею 100 тысяч долларов. О выигрыше мужчина узнал в свой день рождение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Удача улыбнулась мужчине из города Буффало. Он позже рассказал, что этот день у него был совершенно необычным. Именинник приобрёл два билета моментального розыгрыша как подарок для себя. Когда мужчина стёр защитный слой, оказалось, что он стал обладателем крупной суммы.

Американец сообщил об этом жене, но та отказалась верить в происходящее. Супруга поверила его словам, только когда лично проверила выигрыш в мобильном приложении.

Что делать с полученными деньгами, мужчина не решил. Однако часть пойдёт на оплату отдыха с семьей, сообщил он.