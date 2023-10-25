Американец устроил возле дома стриптиз-клуб для скелетов: соседи креатив не оценили
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Житель американского штата Юта Кристофер Фуджишин подготовился к Хэллоуину и сделал напротив своего дома соответствующую инсталляцию. Он прикрепил к дорожному знаку скелета-стриптизёршу, а вокруг рассадил еще несколько "мертвецов", которые наблюдают за представлением, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на New York Post.
Креативная задумка очень не понравилась местным жителям. Они заявили, что "прививание нашим детям уважения, порядочности и манер ушло в прошлое". Соседи пожаловались властям, а те в свою очередь приказали Кристоферу убрать инсталляцию. Официальная причина — нельзя прикреплять что-либо постороннее к уличному знаку.
Мужчина выполнил просьбу властей и переместил своих скелетов на задний двор. Он заявил, что если у детей нет понятия о порядочности и уважении, то дело явно не в его скелетах.
Однако нашлись и те, кто юмор мужчины оценил. Некоторые люди оставляли чаевые для "фонда танцоров" домовладельца.
"Мы оставляем им чаевые, потому что знаем, каково это — работать за чаевые", — Кэрри Слай, работающая официанткой.
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