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Американец прикрепил на бороду 187 леденцов и установил мировой рекорд

Сегодня, 09:19
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guinnessworldrecords.com Сегодня, 09:19
Сегодня, 09:19
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Фото: guinnessworldrecords.com

Американец Джоэл Штрассер прицепил к своей бороде 187 леденцов и установил очередной мировой рекорд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Книги рекордов Гиннесса.

"Мне пришлось оставить леденцы в обертке, потому что они такие хрупкие, что могли просто сломаться", —  сказал Джоэл о своей попытке.

Штрассер рассказал, что идея такого рекорда давно "преследовала его", однако он ждал специального случая. Мужчина утверждает, что это невероятно – знать, что он лучший в мире в "держании леденцов в бороде".

 
 
 
 
 
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Публикация от Guinness World Records (@guinnessworldrecords)

В прошлом году Штрассер установил рекорд по наибольшему количеству игрушек в бороде. Он прицепил на нее 710 рождественских шаров. Для этого в общей сложности в прошлом году Джоэлу потребовалось два с половиной часа. Удаление их заняло еще один мучительный час.

 
 
 
 
 
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Публикация от Guinness World Records (@guinnessworldrecords)

В общем, мужчина цеплял в бороду различные предметы, в частности, палочки для еды, клюшки для гольфа и бумажные соломинки.

За последние годы Джоэл неоднократно попадал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей бороде.

Некоторые из его рекордов:

  • больше всего вилок в бороду (126)
  • больше всего палочек для еды в бороде (520)
  • больше всего бумажных соломинок в бороде (534)

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