Нышан Омирали уступил американцу в четвертьфинале Паралимпиады-2024
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Казахстанский паратаэквондист Нышан Омирали уступил спортсмену из США в четвертьфинале Паралимпийских игр в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Паралимпийского комитета Казахстана.
Нышан выступал в классе К44 (+80 кг.
"Спортсмен из Казахстана Нышан Омирали провел бой против Эвана Меделя из США. В напряженной встрече Нышан уступил оппоненту со счётом 13:3", — говорится в сообщении.
Следующий бой Нышан проведет в 20:53 по времени Астаны. Он поборется за возможность завоевать бронзовую медаль в утешительном этапе.
К этому часу у паралимпийской сборной Казахстана одна медаль. "Серебро" для страны добыл стрелок Еркин Габбасов.
Напомним, сегодня казахстанская сборная по волейболу встретится с командой Боснии и Герцеговины.
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