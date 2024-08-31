Нышан Омирали уступил американцу в четвертьфинале Паралимпиады-2024

Казахстанский паратаэквондист Нышан Омирали уступил спортсмену из США в четвертьфинале Паралимпийских игр в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Паралимпийского комитета Казахстана.

Нышан выступал в классе К44 (+80 кг.

"Спортсмен из Казахстана Нышан Омирали провел бой против Эвана Меделя из США. В напряженной встрече Нышан уступил оппоненту со счётом 13:3", — говорится в сообщении.

Следующий бой Нышан проведет в 20:53 по времени Астаны. Он поборется за возможность завоевать бронзовую медаль в утешительном этапе.

К этому часу у паралимпийской сборной Казахстана одна медаль. "Серебро" для страны добыл стрелок Еркин Габбасов.

Напомним, сегодня казахстанская сборная по волейболу встретится с командой Боснии и Герцеговины.