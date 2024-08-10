"Америка ищет таланты": силач из Казахстана покорил одно из самых зрелищных шоу планеты

Известный батыр из Акмолинской области Сергей Цырульников стал участником всемирно известного шоу "America’s Got Talent" ("Америка ищет таланты") на телеканале NBC, передаёт BaigeNews.kz.

Отрывком из своего выступления казахстанский силач поделился на своей странице в Instagram. На глазах у шокированных зрителей он разорвал металлическую цепь и голыми руками забил гвоздь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Цырульников (@sergei030485)

"Жаль показали лишь малую часть номера. Силовая культура была представлена. Так же сделал подарки Девушкам из жюри Фирменные "железные лайки"

Получил 4 убедительных ДА", — подписал видео казахстанец.

Сергей Цырульников — это казахстанский силач из аула Новокубанка, Шортандинского района Акмолинской области. Регалий у эпатажного акмолинца много: четырехкратный рекордсмен мира по силовым номерам, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса и шестикратный чемпион Казахстана, мастер спорта по волейболу и пауэрлифтингу кандидат в мастера спорта по гиревому спорту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АЛГА КАЗАХСТАН (@alga.peterburg)

"Америка ищет таланты" — шоу, в котором выступают певцы, танцоры, фокусники, комедианты и другие талантливые люди всех возрастов, желающие выиграть главный приз в миллион долларов. Премьера телепроекта состоялась 21 июня 2006 года. Главный приз выплачивается победителям в финансовой ежегодной ренте в течение 40 лет.