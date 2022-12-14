Амбулаторное лечение в Казахстане подорожало почти на 18%

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В третьем квартале 2022 года услуги в области здравоохранения в денежном выражении составили 636 млрд тг - практически столько же, сколько и в аналогичном периоде прошлого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на energyprom.kz.

Для сравнения: годом ранее прирост в деньгах достигал сразу 42% за год.

В региональном разрезе наибольший объём услуг пришёлся на Алматы: 139,7 млрд тг - на 14,7% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. В тройку лидирующих регионов также вошли столица (98 млрд тг) и Карагандинская область (37,3 млрд тг).

Наименьший объём услуг наблюдался в новообразованной Улытауской области (3,9 млрд тг). Далее идут Северо-Казахстанская и Абайская области.

По итогам ноября 2022 года амбулаторные услуги подорожали в годовой динамике на 17,8%.

Сильнее всего рост цен ощутили жители Карагандинской области: сразу на 30,6% за год. Далее идут Мангистауская (плюс 28,1%) и Акмолинская (плюс 25,8%) области.

Наименьшее годовое удорожание амбулаторных услуг было зафиксировано в Западно-Казахстанской (на 2,4% за год), Алматинской (на 8,8%) и Актюбинской (на 9,6%) областях.