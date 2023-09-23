Амбициозная цель: документы на 65 миллионов долларов подписаны в Таразе

Премьер-министр РК Алихан Смаилов выступил на I Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и Кыргызстана, проходящем в эти дни в Таразе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой пресс-службу Правительства РК.

С казахстанской стороны в мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра – руководитель Аппарата Правительства Галымжан Койшыбаев, заместитель премьер-министра Серик Жумангарин, министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, аким Шымкента Габит Сыздыкбеков, аким Актюбинской области Асхат Шахаров, вице-министры энергетики Жандос Нурмаганбетов, торговли и интеграции — Кайрат Торебаев, сельского хозяйства — Ербол Тасжуреков, а также заместитель министра иностранных дел Ермухамбет Конуспаев.

На протяжении двух дней в рамках форума представители бизнеса обсуждали практические вопросы делового партнерства, а регионы — актуальные темы экономического и социального развития, агропромышленной кооперации и водно-энергетического сотрудничества.

Как отметил Алихан Смаилов, форум проводится во исполнение инициативы глав двух государств по созданию нового формата взаимодействия РК и КР.

"Уверен, что он откроет дополнительные возможности для углубления двусторонних отношений, сблизит наши регионы и обозначит новые точки экономического роста", — сказал он.

Алихан Смаилов подчеркнул, что Кыргызстан является важным торговым партнером Казахстана. Так, взаимная торговля в последние годы показывает неуклонно восходящую динамику. Задача в 1 млрд долларов товарооборота была достигнута уже в 2021 году, а по итогам 2022 года показатель улучшен еще на 19%.

"Сегодня перед нами стоит более амбициозная цель — увеличить объем торговли до 2 млрд долларов Для этого у нас имеются все возможности, которые мы должны активно использовать", — отметил Алихан Смаилов.

Вместе с тем между странами налажено эффективное инвестиционное взаимодействие. С 2005 года казахстанские компании инвестировали в экономику Кыргызстана почти 1,3 млрд долларов При этом только в прошлом году вложено почти $200 млн, что в 2,5 раза больше по сравнению с предыдущим периодом.

"В Казахстане успешно осуществляют свою деятельность 3,5 тысячи совместных предприятий, в ряды которых с прошлого года вошли еще порядка 200 новых компаний. Несомненно, возможности нашего инвестиционного сотрудничества гораздо шире, и мы заинтересованы в дальнейшей реализации совместных проектов", — сказал премьер.

По его словам, ключевая роль в этом отводится межрегиональному сотрудничеству. Две области Казахстана — Алматинская и Жамбылская — граничат с тремя областями Кыргызстана по госгранице протяженностью порядка 1200 км. При этом сегодня выстраивается принципиально новая система межрегиональных и приграничных торговых отношений.

"В прошлом году в рамках визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан наши области подписали шесть документов о развитии сотрудничества. В рамках сегодняшнего форума устанавливаются побратимские связи еще между двумя регионами с обеих сторон", — отметил Алихан Смаилов.

В этом контексте глава Правительства подчеркнул особую значимость Жамбылской области, которая была выбрана в качестве места проведения I Форума межрегионального сотрудничества. Основная часть логистических путей проходит именно через нее. Кроме того, в регионе зарегистрирована половина всех предприятий с кыргызским участием.

В своем приветственном слове Председатель Кабинета министров — Руководитель Администрации Президента Кыргызстана Акылбек Жапаров отметил, что РК и КР связывают крепкие вековые узы дружбы и братства, добрососедство на основе общности истории, культуры и духовных ценностей.

"Уверен, что форум будет ознаменован новыми взаимовыгодными проектами и инициативами, послужит импульсом в укреплении экономических и торгово-инвестиционных связей, расширении деловых, культурных и гуманитарных контактов между регионами наших стран", — сказал он.

Акылбек Жапаров подчеркнул, что межрегиональное взаимодействие всегда находится в центре внимания правительств двух стран.

"Прямое общение между областями и городами, укрепление межрегиональной дружбы и кооперации являются важной неотъемлемой частью кыргызско-казахстанских межгосударственных контактов. Расширение межрегионального диалога будет оказывать дополнительное позитивное влияние на стратегическое партнерство наших стран. Важную роль мы отводим развитию транспортно-логистической, водно-энергетической и торгово-экономической взаимосвязей в регионе. В этом контексте строительство Индустриального торгово-логистического комплекса позволит нам с высокой эффективностью использовать имеющийся торгово-логистический потенциал", — отметил он.

В рамках пленарной сессии форума также выступили аким Жамбылской области Ербол Карашукеев и аким Алматинской области Марат Султангазиев, полномочные представители Президента Кыргызской Республики в Таласской области Нурлан Дарданов и Иссык-Кульской области Илияз Иманбетов.

Далее главы правительств двух стран подписали Протокол 11-го заседания казахстанско-кыргызского Межправительственного совета, а руководители городов Шымкент и Ош, Актюбинской и Джалал-Абадской областей — меморандумы об установлении побратимских связей.

Наряду с этим по итогам двух дней форума подписан ряд коммерческих документов на сумму порядка 65 млн долларов, предусматривающих поставку мяса птицы, медицинских и кондитерских изделий, комплексных микроудобрений, аммофоса, цианида натрия, известняка и сланцев, оказание торгово-посреднических услуг, а также реализацию инициатив в легкой промышленности и банковской сфере.