Amazon и Google привлекут для строительства дата-центров в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству в течение двух лет обеспечить строительство дата-центров, специализирующихся на искусственном интеллекте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Важно последовательно укреплять цифровую инфраструктуру. Передовая ИТ-инфраструктура является основой будущего прогресса цифровой индустрии и, в частности, искусственного интеллекта. Поэтому ее развитие должно опережать потребности IT-разработчиков. В первую очередь, требуется нарастить наши вычислительные мощности. Поручаю Правительству в течение двух лет обеспечить строительство дата-центров, специализирующихся на искусственном интеллекте. Для этого могут быть привлечены такие мировые игроки, как Amazon, Google, Mastercard и Citigroup. Во время недавней поездки в Нью-Йорк я встречался с руководством этих компаний, и были достигнуты соответствующие договоренности", - сказал Президент, выступая на крупнейшем в Центральной Азии IT-форуме Digital Bridge 2023.

Важно также развивать экосистему данных для искусственного интеллекта, подчеркнул президент.

"Большие данные - это, по сути, "топливо" для искусственного интеллекта. В Казахстане уже реализованы различные решения в этой сфере", - добавил он.

Однако, как отметил Токаев, их потенциал до конца не раскрыт из-за отсутствия доступа к имеющимся у государственных органов массивам данных.

"Здесь необходимо исходить из "презумпции открытости" информации. Нужно обеспечить свободный доступ к обезличенным данным посредством Smart Data Ukimet. Подчеркиваю, все сведения должны быть обезличены и надежно защищены. Требуется исключить любые риски утечки персональных данных. Кроме того, уже в следующем году предстоит запустить Национальную платформу искусственного интеллекта. Она должна объединить данные государства и крупного бизнеса, обеспечить их актуальность и доступность", - заверил он.

Сегодня в столице Казахстана проходит Digital Bridge 2023 - крупнейший в Центральной Азии IT-форум. Его основной темой станет обсуждение роли искусственного интеллекта в современном мире - Artificial and Human Intelligence: The Right Balance.