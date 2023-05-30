Аманатовцы хотят наказать операторов связи за отсутствие интернета в сёлах

Наказать операторов связи за отсутствие интернета в селах призвали аманатовцы ВКО, передаёт BaigeNews.kz.

Партийцы Восточно-Казахстанской области выступили с инициативой отзывать лицензии у операторов связи за невыполнение обязательств по подключению отдаленных поселков к интернету.

Компании "Мобайл сервис телеком", "Картел" и "Восток телеком" должны были подключить ко всемирной сети 220 сел региона по программе "Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инновации". Специальная комиссия из членов партии Amanat объехала ряд сел с проверкой и установила, что интернет появился менее чем в 100 сельских населенных пунктов.

"Современная жизнь без интернет-связи невозможна. Это одна из причин того, что наши села вымирают, люди уезжают оттуда, особенно из приграничных. Вот нам компании-операторы говорят, что к 2027 году всех подключат. А кто в этих населенных пунктах жить останется? У всех дети, им нужно дать качественное, достойно образование, а как без интернета учиться? Нужно рассмотреть возможность отзыва лицензий у нерадивых операторов связи", – отметил член Бюро Политсовета Восточно-Казахстанского областного филиала партии Сейтказы Шерубаев.

В свою очередь исполняющий обязанности заместителя руководителя управления цифровизации и архивов ВКО Гульназ Ахметова рассказала, что до конца текущего года интернетом будут обеспечены восемь населенных пунктов Зайсанского района и шесть сел Тарбагатайского района. Далее партийцы обсудили проведение капитального ремонта плотин "Уйдене" в Зайсанском районе и "Кандысу" в Тарбагатайском районе, которые не ремонтировались порядка 40 лет.

"После вмешательства нашей партии для "Уйдене" начала разработка проектно-сметной документации. Ремонт "Кандысу" также будет находится на особом контроле филиала. Мы будем контролировать качественное и своевременное выполнение работ", - сказала председатель Восточно-Казахстанского областного филиала партии Сайрангуль Жумадилова.

Отметим, что вопрос ремонта гидротехнических сооружений, магистральных каналов и реконструкции оросительных систем нашел отражение в областной предвыборной программе Amanat.