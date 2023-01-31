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ortcom.kz Сегодня, 11:09
235
Сегодня, 11:09
235
Фото: ortcom.kz

Amanat проведёт внеочередной съезд партии 7 февраля

Председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов подписал постановление о созыве внеочередного XXV Съезда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Sailau 2023.

"Мероприятие пройдёт 7 февраля в Астане. В работе Съезда примут участие делегаты со всех регионов страны. Центральным аппаратом совместно с филиалами партии начаты подготовительные мероприятия", — говорится в сообщении.

 

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#AMANAT #партия #съезд
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:09
235
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