Amanat предложила кандидатуру Смаилова на должность премьер-министра

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя мажилиса парламента, председателя партии Amanat Ерлана Кошанова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президенту от партии Amanat была предложена кандидатура Алихана Асхановича Смаилова на должность нового премьер-министра.

В соответствии с действующим законодательством в ближайшее время глава государства обсудит предложенную кандидатуру с остальными фракциями партий в мажилисе.