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Amanat предложила кандидатуру Смаилова на должность премьер-министра Сегодня, 10:35
414
Сегодня, 10:35
414

Amanat предложила кандидатуру Смаилова на должность премьер-министра

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя мажилиса парламента, председателя партии Amanat Ерлана Кошанова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президенту от партии Amanat была предложена кандидатура Алихана Асхановича Смаилова на должность нового премьер-министра. 

В соответствии с действующим законодательством в ближайшее время глава государства обсудит предложенную кандидатуру с остальными фракциями партий в мажилисе.

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Сегодня, 10:35
414
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