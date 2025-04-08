В ходе заседания фракции партии AMANAT в Мажилисе были озвучены множественные возражения против ряда предложений по изменению Налогового кодекса, которые касаются порога регистрации по НДС, ставки корпоративного подоходного налога для обрабатывающей промышленности и налоговой нагрузки на сферу здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz.

Председатель партии и спикер Мажилиса Ерлан Кошанов отметил, что по инициативе президента Казахстана, изменения в налоговой политике не должны ухудшать условия для предпринимателей. В своем выступлении он подчеркнул важность создания Налогового кодекса, который будет способствовать развитию экономики и поддержке бизнеса.

Одним из главных вопросов, который обсуждался на встрече, стал проект снижения порога обязательной регистрации по НДС с 30 до 15 миллионов тенге. Фракция "AMANAT" выразила озабоченность, что это приведет к угрозе существования малого и среднего бизнеса, а также может способствовать его уходу в тень. В ответ на это депутаты предложили поднять порог регистрации до 30 млн тенге.

Кроме того, партия выступила против идеи снижения ставки корпоративного подоходного налога для обрабатывающей промышленности с 20% до 10%, подчеркнув, что это приведет к значительным потерям бюджета и создаст неравные условия для бизнеса.

Депутаты также выразили обеспокоенность по поводу предложений, которые касаются сферы здравоохранения. Внесение НДС на медицинские услуги, по их мнению, приведет к росту цен и увеличению финансового бремени для граждан. К тому же, введение дополнительных налогов на финансовые услуги может вызвать необоснованный рост затрат.

"Мы поддерживаем предложение освободить от НДС социально значимые продовольственные товары и исключить НДС для таких отраслей, как книгоиздание и анимация", — отметил Ерлан Кошанов.

Фракция предложила также продолжить поддержку сельхозпроизводителей, сохранив им 70%-ю льготу по НДС, а для экспортёров аграрной продукции — возврат НДС только по фактически уплаченным суммам.

В завершение собрания, Ерлан Кошанов подчеркнул важность завершения работы над Налоговым кодексом в первом полугодии 2025 года. Уже на этой неделе проект будет рассмотрен в первом чтении в Мажилисе, и депутаты ожидают от Правительства конкретных ответов по поднятым вопросам.