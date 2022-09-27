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amanatpartiasy.kz Сегодня, 09:36
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Фото: amanatpartiasy.kz

Amanat объявила дату внеочередного съезда партии

Партия Amanat объявила дату внеочередного съезда, передаёт BaigeNew.kz со ссылкой на Telegram-канал Аманат партиясы.

Председатель партии Ерлан Кошанов подписал Постановление о созыве внеочередного XXIV Съезда. Согласно документу партийцы соберутся в Астане в следующую пятницу, шестого октября.

"Внеочередной XXIV Съезд партии AMANAT состоится шестого октября", - говорится в сообщении. 

Сообщается, что в работе Съезда примут участие делегаты со всех регионов страны. Центральным аппаратом совместно с филиалами партии начаты подготовительные мероприятия. 

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#AMANAT #съезд #Астана
Журналист
Сегодня, 09:36
310
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