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Amanat — наш главный конкурент: ОСДП провела съезд партии
Нурлан Ауесбаев на XX внеочередном съезде Общенациональной социал-демократической партии заявил, что главным конкурентом на предстоящих выборах для ОСДП является партия Amanat, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sailau 2023.
Повесткой собрания стала подготовка к внеочередным выборам депутатов мажилиса и маслихатов. Единогласно партийцы выступили "за" участие в депутатской гонке. Со своей вступительной речью выступил экс-кандидат в президенты Казахстана Нурлан Ауесбаев.
"На эти выборах, кроме нас, будет участвовать ещё шесть партий. Я хочу сказать, что одна из партий уже много лет сидит во власти, и она будет делать всё, чтобы сохранить свои места в мажилисе. Amanat — наш главный конкурент. На втором месте — "Ак жол". Это две партии, которые много лет сидят в парламенте", — заявил Ауесбаев.
В работе съезда приняли участие 46 делегатов со всех регионов Казахстана. Высшее руководство ОСДП решило участвовать во внеочередных парламентских выборах. От партии утверждены 19 кандидатов в депутаты мажилиса парламента, выдвигаемых по партийному списку, с соблюдением квоты для женщин, молодёжи и лиц с ограниченными возможностями.
Также предусмотрено выдвижение кандидатов по одномандатным территориальным избирательным округам.
Вопрос выдвижения кандидатов в маслихаты будет решаться на конференциях филиалов.
Напомним, мажилис состоит из 98 депутатов, избираемых по смешанной избирательной системе. 69 депутатов избираются от политических партий по партийным спискам по единому общенациональному избирательному округу. 29 — по одномандатным территориальным избирательным округам.
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