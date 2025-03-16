Алуа Балкибекова выиграла чемпионат мира по боксу в Сербии
Она уверенно одолела представительницу Китая Ху Мэйи.
Сегодня, 21:47
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Сегодня, 21:47Сегодня, 21:47
108Фото: Дирекция по развитию спорта МТС РК
Казахстанка Алуа Балкибекова одержала победу на чемпионате мира по боксу, который проходит в сербском городе Ниш, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
В финальном поединке в весовой категории до 50 килограммов она уверенно одолела представительницу Китая Ху Мэйи, завоевав свою первую золотую медаль мирового первенства.
Для Балкибековой этот триумф стал историческим — ранее она уже поднималась на пьедестал чемпионатов мира, но становилась серебряным и бронзовым призёром.
На данный момент в копилке сборной Казахстана три награды. Помимо Балкибековой, чемпионкой мира стала Назым Кызайбай (48 кг), а Наталья Богданова (70 кг) завоевала бронзовую медаль.
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