Алтын-Эмель и Барсакельмес вошли в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Межправительственный комитет по охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО включил в Список всемирного наследия территории национального парка Алтын-Эмель и заповедника Барсакельмес как части транснациональной номинации "Холодные зимние пустыни Турана", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство иностранных дел РК.

"Сегодня пустыни Центральной Азии удостоены глобального признания ЮНЕСКО в качестве выдающегося примера развития наземных экосистем в экстремальных климатических условиях и эволюции стратегий выживания и адаптации растений и животных в рамках динамичных экологических и биологических процессов. Рассчитываем, на то, что новый международный статус Алтын-Эмеля и Барсакельмеса привлечёт дополнительное внимание к важности продолжения глубокого научного исследования и эффективных мер по охране пустынных экосистем Казахстана, а также укрепления потенциала нашей страны в развитии устойчивого и ответственного туризма", – говорится в заявлении делегации Республики Казахстан на сессии Комитета.

На территории пустынь Казахстана, Узбекистана и Туркменистана отмечается одна из самых высоких в мире разниц максимума и минимума температуры воздуха. По мнению учёных, они наглядно демонстрируют эволюцию и адаптацию наземных экосистем к экстремальным климатическим условиям. Для выживания в них многие виды растений и животных сформировали уникальные стратегии адаптации. При этом данные пустыни являются домом для целого ряда редких животных, таких как куланы, джейраны, сайгаки, и растений, таких как саксаул.

По мнению экспертов, до настоящего времени холодные зимние пустыни были единственным крупным биомом, не представленным в Списке всемирного природного наследия. Ранее Алтын-Эмель и Барсакельмес получили статус биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Кроме того, на заседании Комитета всемирного наследия делегация Казахстана представила информацию о принимаемых в стране мерах по охране объектов, входящих в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.