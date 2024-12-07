В столице, в преддверии Дня Независимости, стартовал республиканский айтыс "Алтын домбра", организованный Министерством культуры и информации при поддержке партии "AMANAT", передаёт BaigeNews.kz.

В этом году айтыс посвящен людям труда, тема словесного состязания: "Төрлет, еңбек адамы".

Открывая мероприятие, Спикер Мажилиса, Председатель партии "AMANAT" Ерлан Кошанов подчеркнул, что вопросы национальной культуры всегда находятся в центре особого внимания Президента.

"Глава государства всецело поддерживает национальный спорт и национальные ценности, среди которых айтыс занимает особое место. Президент создает все условия для их продвижения в мире. Совсем недавно в нашей стране на самом высоком уровне прошли Всемирные игры кочевников. Кроме того, только в этом году мы отметили юбилеи многих великих исторических личностей, внесших значительный вклад в становление и развитие Казахстана. По поручению Касым-Жомарта Токаева эти мероприятия проходят в общегосударственном масштабе. Все мы видим, как наш Президент защищает интересы нашего государства и честь нашего народа и на мировой арене", – сказал Ерлан Кошанов.

Спикер Мажилиса отметил, что в настоящее время в обществе постепенно закрепляется принцип "Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс", которому и посвящен сегодняшний айтыс.

"Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 2025 год Годом рабочих профессий. Сегодняшний айтыс, инициированный партией "AMANAT", посвящен этой важной теме. Мы назвали его "Төрлет, еңбек адамы". Акыны всегда воспевали не только ратные подвиги, но и труд, ведь именно миллионы рядовых тружеников поддерживают благосостояние и единство нашей страны. Сколько бы раз мы ни воспевали их, этого никогда не будет достаточно. Именно поэтому сегодняшнее состязание акынов посвящено Человеку труда", – сказал Ерлан Кошанов.

Значимость мероприятия отметил и депутат Мажилиса, известный акын Аманжол Алтай, который представил зрителям состав жюри и участников айтыса.

"Айтыс – это искусство, доставшееся нам от предков. Возвеличивать это бесценное наследие и передавать его из поколения в поколение – наша общая обязанность. Сегодня перед вами выступят самые достойные мастера слова, каждому желаю успехов", – отметил он.

В этом году двухдневный конкурс собрал 14 акынов, которые показали лучшие результаты на республиканских и международных айтысах в течение этого года.

Фото: Али Галым