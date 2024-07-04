Альтернативы этой организации нет - Токаев о роли ООН в обеспечении глобальной безопасности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече "ШОС плюс" призвал усилить роль ООН в качестве института по обеспечению глобальной безопасности, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Позвольте представить вам предложения, которые призваны придать новый импульс нашему взаимодействию. Первостепенной задачей, на наш взгляд, остается коллективное продвижение повестки мирного и гармоничного развития. Убежден, разрешить имеющиеся в мире узловые противоречия и обеспечить стабильность можно только благодаря коллективным усилиям и мудрой дипломатии. В этом плане большая надежда возлагается на ООН, которая в следующем году отметит свою 80-ю годовщину. Альтернативы этой организации нет. Ее потенциал далеко не исчерпан", - заявил Токаев.

По его словам, общая задача – усилить роль ООН как основного международного института обеспечения глобальной безопасности, способного эффективно противостоять вызовам 21-го века.

"Голос ШОС должен и будет громче звучать на международной арене, продвигая консолидированную позицию по различным проблемам современности. Поэтому актуальным является принятое нами заявление о добрососедстве, доверия и партнерства.

Вместе с тем предлагаю к 80-ой годовщине ООН и 20-летия сотрудничества ШОС и ООН принять резолюцию генассамблеи ООН в поддержку нашей инициативы за справедливый мир, согласие и развитие", - добавил глава государства.

В Астане проходит встреча "ШОС плюс" в расширенном формате. Стороны обсудят вопросы мирового единства за справедливый мир, согласие и развитие.