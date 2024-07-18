Альтернатива – бензин и дизель: Саткалиев высказался об изъятии автогаза из оборота

Об альтернативе виде бензина и дизеля в качестве автозаправочного топлива на брифинге заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передаёт BaigeNews.kz.

"В нашем планировании весь сжиженный нефтегаз должен использоваться для целей, в первую очередь, нефтегазохимии. Люди, которые переоборудовали свои автомобили на газомоторное топливо и использовали сжиженный нефтяной газ, без топлива не останутся. У них всегда есть альтернатива - ездить либо на дизеле, либо на бензине. То есть произвести демонтаж газобалонного оборудования", - сказал Саткалиев.

Министр добавил, что определённый объём СНГ на рынки всё-таки поставлять будут. Его не планируют изымать из оборота.

Он также напомнил, что в стране реализуют несколько крупнейших проектов по производству полипропилена, полиэтилена и бутадиена. Для них необходим сжиженный нефтяной газ в объёме 345 тысяч тонн в год.