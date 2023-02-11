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Алтай Кульгинов посетил долгострои в области Улытау
Заместитель премьер-министра РК Алтай Кульгинов с рабочей поездкой отправился в область Улытау, где проинспектировал долкострои и узнал, как в регионе реализуют нацпроекты "Ауыл аманаты", "Модернизация сельского здравоохранения", "Комфортная школа", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
В Сатпаеве вице-премьер Алтай Кульгинов ознакомился с ходом строительства Дворца школьников и детского сада на 320 мест, возведение которых началось еще несколько лет назад. Также на станции Теректы строится школа.
Данное учебное заведение позволит создать комфортные условия для обучения, так как сейчас дети вынуждены заниматься в аварийной школе.
Перед областным акиматом Улытау, а также акиматом Карагандинской области совместно с центральными госорганами стоит задача не допустить появления долгостроев и достроить начатые соцобъекты.
Заместитель премьер-министра также ознакомился с ходом реализации нацпроектов. Так, по программе "Модернизация сельского здравоохранения" в области Улытау планируется построить 20 объектов первичной медико-санитарной помощи, в том числе будет построен перинатальный центр.
"По поручению главы государства в регионах страны будет построено 12 перинатальных центров. В их число входит и перинатальный центр в Жезказгане, так как в городе имеется острая нехватка в подобном медучреждении. Данный вопрос находится на контроле у Правительства. Всего в рамках модернизации сельского здравоохранения в регионах страны и отдаленных селах будет построено более 650 медицинских объектов первичной медико-санитарной помощи. В текущем году регионы должны будут приступить к строительству 300 объектов ПМСП", — сказал вице-премьер Алтай Кульгинов.
Также в регионе в рамках реализации проекта "Комфортная школа" планируется построить семь учебных заведений, а на базе Жезказганского высшего политехнического колледжа планируется создать технический вуз. Кроме того, в Сатпаеве вице-премьер посетил спортивно-оздоровительный комплекс.
В акимате региона предложили построить построить школу-интернат олимпийского резерва на территории спорткомплекса. Спортом в регионе занимаются более пять тысяч детей в возрасте от 7 до 15 лет.
Необходимый для строительства земельный участок имеется. Эти меры позволят увеличить охват детей и молодежи спортом.
Во время рабочей поездки в поселке Кенгир Алтай Кульгинов также встретился с фермерами, где обсудили вопросы реализации проекта по повышению доходов сельского населения "Ауыл аманаты".
В области Ұлытау в прошлом году для кредитования участников выдано 570 млн тенге, в этом году дополнительно будет выделено два миллиарда 800 миллионов тенге. Поддержка существующих и открытие новых производств также позволит обеспечить регион продовольственной безопасностью.
Проект "Ауыл аманаты" с этого года будет масштабирован по всей стране с учетом специфики и социально-экономического развития регионов.
Завершилась рабочая поездка совещанием с участием заместителей акимов областей Ұлытау и Абай, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей, вице-министров здравоохранения, труда и социальной защиты, науки и высшего образования, сельского хозяйства, нацэкономики и др. Перед ответственными лицами поставлены задачи по качественной реализации нацпроектов.
Фото: Primeminister.kz
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