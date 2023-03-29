- Новый закон для борьбы с торговлей людьми примут в Казахстане 11:22 30
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 11:17 39
- 1 сентября увеличатся пособия для людей с инвалидностью на 14,5% 11:12 63
- Большинство педагогов не смогли пройти национальное тестирование - Токаев 11:07 105
- Кредиты под 2,5% годовых будут выдавать жителям сёл в Казахстане 11:05 86
- Здравоохранение и спорт поручил развивать президент РК 11:04 99
- Я буду работать даже с сатаной - Ермурат Бапи о своём избрании депутатом 11:01 129
- Как будут решать недостаток базовой инфраструктуры в городах Казахстана, рассказал Токаев 10:59 134
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 10:55 105
- Алтай Кульгинов ответил на вопрос о дефиците воды в Астане 10:50 164
- Уповать только на недра уже не получится - Токаев 10:48 162
- Президент поручил создать новую налоговую систему 10:46 185
- Растут расходы на обслуживание госдолга Казахстана - глава государства 10:43 195
- Политика формируется не за закрытыми дверями - Токаев о коррупции в правительстве 10:41 174
- Нужно срочно заняться капитальным ремонтом нашего общего дома - Токаев 10:31 138
- Ответственность депутатов перед страной и народом существенно возросла - Токаев 10:18 183
- Токаев распустил правительство 10:13 200
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 10:09 252
- Казахстан вводит запрет на вывоз нефтепродуктов за пределы ЕАЭС 09:52 215
- Побег из Южной Кореи: второй казахстанец добровольно сдался полиции 09:38 255
- Суточная заболеваемость COVID-19 продолжает расти в Казахстане 09:23 260
- КНБ изъял рекордную партию наркотиков в Туркестанской области 09:05 419
- Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана 08:59 246
- Хирурги ВКО спасли пациента от ампутации ног 08:39 379
- Жара, гроза и град: какая погода ожидает казахстанцев 08:15 301
- Неразделенная любовь довела 20-летнюю жительницу Туркестанской области до суда 07:59 669
- Костанайский племенной конезавод со 135-летней историей на грани закрытия 07:18 395
- Почему евро вновь набирает популярность в Казахстане 06:40 443
- "России не стоит вступать в Азиатскую конфедерацию": Тренер сборной Казахстана Адиев сделал заявление 05:19 458
- Елена Рыбакина добилась уникального достижения 04:37 508
- Сотни жителей села близ Петропавловска топят снег и пьют воду из озера 03:00 433
- Жители Шымкента жалуются на дефицит дизтоплива 02:10 397
- Расстался с женой и забрал детей на каникулы: новые подробности убийства троих детей отцом в Актау 01:43 1103
- Бесследно пропавших девушек нашли полицейские Алматы 00:35 1029
- Казахстанцы досрочно вышли в четвертьфинал квалификации к чемпионату мира до 14 лет 28.03.2023 640
- Склон горы загорелся в Алматы 28.03.2023 629
- Клещи проснулись раньше времени в Алматы 28.03.2023 604
- Популярного блогера подозревают в мошенничестве в Павлодаре 28.03.2023 763
- Айжан Байзакову выселили из отеля в Японии из-за бардака в номере 28.03.2023 1534
- 54 млн тенге за незаконно проданный бензин вернули в доход бюджета в Казахстане 28.03.2023 526
- Строительство АЭС: эксперты МАГАТЭ начали обзор ядерной инфраструктуры Казахстана 28.03.2023 500
- Астанчанин нанял киллера, чтобы не отдавать родственнице 500 тысяч долларов 28.03.2023 889
- Детский туризм в Казахстане: проблемы и перспективы развития 28.03.2023 638
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 529
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 740
- Камеры на платных дорогах в Казахстане будут фиксировать скоростной режим 28.03.2023 551
- Полмиллиарда тенге выделят на борьбу с комарами в Павлодарской области 28.03.2023 548
- Опасные химреагенты загорелись в Жанаозене 28.03.2023 466
- Что ждать от новых депутатов мажилиса? Мнение политологов 28.03.2023 949
- Мошенники пообещали жителям Шымкента автомобили и обманули 28.03.2023 1012
- 10 жилых комплексов незаконно возводят в Караганде 28.03.2023 576
- В Алматы пресекли изготовление восьми миллионов доз наркотиков 28.03.2023 510
- За сбежавшего в Корее казахстанца объявили вознаграждение 28.03.2023 834
- Компания Disney приступила к увольнениям 7 тысяч сотрудников 28.03.2023 540
- Очередная авария на теплотрассе оставила без тепла жителей домов Зеренды 28.03.2023 554
- ЦИК РК зарегистрировала избранных депутатов 28.03.2023 628
- Причем тут Тимур Кулибаев? Стали известны подробности изъятия земель в Алматы 28.03.2023 2030
- В Казахстане растёт заболеваемость коронавирусом 28.03.2023 688
- Зарубежные блогеры выпустили ролик об Алматы 28.03.2023 586
- В Казахстане растёт число ВИЧ-инфицированных 28.03.2023 689
- Денежные переводы из России в Казахстан выросли почти в 7 раз 28.03.2023 1163
- В Алматы земельный участок стоимостью 6 млрд тенге вернули в госсобственность 28.03.2023 584
- "КазТрансОйл" начал отгрузку 25 тысяч тонн российской нефти в Узбекистан 28.03.2023 680
- В Астане ограничили подачу воды из-за быстрого роста населения 28.03.2023 751
- Восемь лет колонии для Кайрата Боранбаева запросил прокурор в суде 28.03.2023 863
- В Казахстане вырос размер пособия для людей с инвалидностью 28.03.2023 1121
- Токаев одобрил проект соглашения о создании Тюркского инвестиционного фонда 28.03.2023 619
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 804
- Токаев ратифицировал договор между Казахстаном и Узбекистаном о демаркации границы 28.03.2023 615
- Стали известны имена мажилисменов от партии ОСДП 28.03.2023 830
- Кто будет представлять партию "Ауыл" в парламенте 28.03.2023 955
- Разработать возможности создания садково-бассейнового хозяйства предлагают в Мангистау 28.03.2023 775
- Партия Amanat опубликовала список 40 депутатов мажилиса 28.03.2023 1498
- Президент подписал поправки по вопросам совершенствования процессуального законодательства 28.03.2023 579
- Токаев подписал конституционные поправки о судебной системе и статусе судей 28.03.2023 563
- Двух несовершеннолетних вовлекла в проституцию жительница ЮКО 28.03.2023 821
- Задержан ещё один подозреваемый в руководстве финпирамидой Qnet 28.03.2023 805
- Названы самые коррумпированные регионы в Казахстане 28.03.2023 850
- Токаев выступит на открытии первой сессии парламента VIII созыва 28.03.2023 607
- Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в крупных городах Казахстана 28.03.2023 886
Алтай Кульгинов ответил на вопрос о дефиците воды в Астане
В кулуарах мажилиса заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов прокомментировал ситуацию с напором воды в столице, передаёт BaigeNews.kz.
"По проблеме воды скажу, что в 2020 году, когда была пандемия, мы начали проектировать. Население столицы растет. Весь 2020 год спроектировали мы станцию по очистке воды. В 2021 году начали работу, и вот летом этого года этот объект должен быть завершен. И тогда столица будет иметь достаточное количество воды", - сказал бывший градоначальник.
Он также ответил на вопрос о том, почему столицу застраивают многоэтажными домами, зная, что будет дефицит воды.
"С учетом миграции, демографического роста мы заранее начали строительство насосной фильтровальной станции №3. Через пять лет этот объект тоже не будет давать достаточное количество воды, поэтому нужно строить еще четвертую станцию", - заявил Кульгинов.
Он отметил, что новая станция будет давать 105 тысяч кубометров воды в сутки. Сейчас столица потребляет свыше 300 тысяч кубометров воды в сутки.
У Кульгинова поинтересовались, хотел бы он попросить прощения у астанчан, которые сейчас сидят без воды.
"Спасибо за поддержку, я работал с коллективом, с командой, за 3,5 года много работы сделано", - заключил он.
Напомним, накануне в "Астана су арнасы" заявили о вынужденных мерах по регулированию давления воды.
-
Trend news
- Айжан Байзакову выселили из отеля в Японии из-за бардака в номере 28.03.2023 1534
- Астанчанин нанял киллера, чтобы не отдавать родственнице 500 тысяч долларов 28.03.2023 889
- В Алматы пресекли изготовление восьми миллионов доз наркотиков 28.03.2023 510
- Очередная авария на теплотрассе оставила без тепла жителей домов Зеренды 28.03.2023 554
- Причем тут Тимур Кулибаев? Стали известны подробности изъятия земель в Алматы 28.03.2023 2030
- Восемь лет колонии для Кайрата Боранбаева запросил прокурор в суде 28.03.2023 863
- Жанар Дугалова поделилась кадрами со своей свадьбы 28.03.2023 4246
- Двое казахстанцев пытались сбежать во время депортации из Кореи 27.03.2023 802
- В Казахстане скрывались разыскиваемые в СНГ преступники - МВД 27.03.2023 894
- Какие госслужащие чаще попадаются на взятках в Казахстане 27.03.2023 854
- Сабина Алтынбекова объяснила, зачем удалила из Instagram фото с мужем 26.03.2023 2358
- Шахматный скандал в Индии: немецкий гроссмейстер вступилась за Жансаю Абдумалик 26.03.2023 3753
- Я обязательно выйду замуж: Жансая Абдумалик ответила на критику Бибисары Асаубаевой 26.03.2023 9591
- Али Окапов вышел в свет с новорождённым сыном 26.03.2023 4032
- Шахматный скандал: Бибисара Асаубаева раскритиковала Жансаю Абдумалик 25.03.2023 1557
- 20-летнего парня раздавило прицепом от КамАЗа в Семее 25.03.2023 1122
- Убийство троих детей в Актау: в Сети распространяют фото подозреваемого 25.03.2023 2256
- Не кормили и связывали: как изменился маленький Рамилька из Кокшетау 25.03.2023 7251
- Аскар Мамин не получает зарплату на посту главы Qazaq Geography 24.03.2023 1759
- Полиция установила подозреваемого в убийстве малолетнего ребенка в Темиртау 24.03.2023 1078
- "Мама, ты куда ушла?"- Пятилетнюю девочку изнасиловали в Астане 24.03.2023 16332
- Из-за отравления школьников их родители просят аннулировать тур олимпиады в Шымкенте 23.03.2023 1456
- Дети угнали автобус в торговом центре Алматы и попали в ДТП 23.03.2023 1689
- Шавкат Рахмонов и его горячая фанатка из США стали героями мультфильма 23.03.2023 1569
- Together: Димаш Кудайберген выпустил новую песню 22.03.2023 4935
- Власти Швеции выдали Казахстану подозреваемую в сбыте фальшивой валюты 22.03.2023 1422
- Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена 21.03.2023 1465
- Тело мужчины обнаружили под автомобильным мостом в Павлодаре 21.03.2023 1514
- Студент четыре раза "заминировал" колледж в Алматы 21.03.2023 1432
- Выпрыгнул из окна: подозреваемый в изнасиловании двух девочек пытался покончить с собой в Мангистау 20.03.2023 5880
- Должностные лица управления экологии Алматы осуждены за коррупцию 20.03.2023 1490
- Трамп заявил, что во вторник его арестуют, и призвал своих сторонников к протестам 19.03.2023 1599
- Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов 19.03.2023 1706
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов 19.03.2023 1571
- Сына судьи подозревают в жестоком убийстве в Уральске 19.03.2023 1585
- Боец UFC совершил каминг-аут 18.03.2023 1698
- "Наконец-то": в Сеть просочилось видео с узату Жанар Дугаловой 18.03.2023 8376
- Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина 17.03.2023 2369
- Спецслужбы очистили три казахстанских города от лидеров местного криминалитета 17.03.2023 4041
- Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода 16.03.2023 3326
- Об изнасиловании в женской колонии заявила адвокат Айман Умарова 16.03.2023 8696
- О коррупции и поборах на границе с Китаем заявил Маулен Ашимбаев 16.03.2023 1888
- Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться" 16.03.2023 1922
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 15.03.2023 1765
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 15.03.2023 5260
- Массовая драка произошла на футбольном матче между "Кайратом " и "Каспием" 15.03.2023 1727
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 14.03.2023 7255
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 4024
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 2374
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 19263
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 4662
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 3913
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 2725
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 3771
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 21492
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 3344
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 2744
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 2519
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 2721
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 6805
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 11754
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 3150
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 4600
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 3427
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 16201
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 4323
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 3267
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 2757
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 5803
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 3142
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 4746
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 5282
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 6626
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 12951
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 3192
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 4128
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 38772
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 3418
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 3515
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 4133
-
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 10:55 105
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 10:09 252
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 529
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 740
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 804
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 744
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 743
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 947
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 1649
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 806
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 1061
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 1157
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 1331
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 1146
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 2008
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 1730
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 1546
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 1539
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 1854
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 1808
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 1524
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 2097
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 1709
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 2405
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 2160
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 2010
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 2038
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 6920
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 2174
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 2258
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 2269
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 2611
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 2180
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 2943
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 2560
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 2549
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 3117
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 2769
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 2580
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 3314
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 3205
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 3112
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 2955
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 3760
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 4066
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 3590
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 4507
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 4273
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 3741
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 4329
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 4484
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 3757
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 4822
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 4674
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 4561
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 5129
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 4014
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 4359
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 4473
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 4930
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 4884
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 5442
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 5059
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 4734
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 4393
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 4511
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 4897
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 5357
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 5458
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 5611
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 5437
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 7660
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 6140
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 5253
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 5732
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 5355
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 4908
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 5189
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 5230
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 5415