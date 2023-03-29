Алтай Кульгинов ответил на вопрос о дефиците воды в Астане

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В кулуарах мажилиса заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов прокомментировал ситуацию с напором воды в столице, передаёт BaigeNews.kz.

"По проблеме воды скажу, что в 2020 году, когда была пандемия, мы начали проектировать. Население столицы растет. Весь 2020 год спроектировали мы станцию по очистке воды. В 2021 году начали работу, и вот летом этого года этот объект должен быть завершен. И тогда столица будет иметь достаточное количество воды", - сказал бывший градоначальник.

Он также ответил на вопрос о том, почему столицу застраивают многоэтажными домами, зная, что будет дефицит воды.

"С учетом миграции, демографического роста мы заранее начали строительство насосной фильтровальной станции №3. Через пять лет этот объект тоже не будет давать достаточное количество воды, поэтому нужно строить еще четвертую станцию", - заявил Кульгинов.

Он отметил, что новая станция будет давать 105 тысяч кубометров воды в сутки. Сейчас столица потребляет свыше 300 тысяч кубометров воды в сутки.

У Кульгинова поинтересовались, хотел бы он попросить прощения у астанчан, которые сейчас сидят без воды.

"Спасибо за поддержку, я работал с коллективом, с командой, за 3,5 года много работы сделано", - заключил он.

Напомним, накануне в "Астана су арнасы" заявили о вынужденных мерах по регулированию давления воды.