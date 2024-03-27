Алтай Кульгинов назначен послом Казахстана в Эстонии

Алтай Кульгинов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Эстонской Республике, передаёт BaigeNews со ссылкой на Акорду

"Указом главы государства Сейтимов Нурлан Мусатаевич освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Эстонской Республике", - говорится в сообщении.