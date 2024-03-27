Алтай Кульгинов назначен послом Казахстана в Эстонии
Сегодня, 09:10
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Сегодня, 09:10Сегодня, 09:10
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Алтай Кульгинов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Эстонской Республике, передаёт BaigeNews со ссылкой на Акорду
"Указом главы государства Сейтимов Нурлан Мусатаевич освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Эстонской Республике", - говорится в сообщении.