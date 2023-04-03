Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Алтая Кульгинова заместителем премьер-министра Казахстана, передаёт BaigeNews.kz. По сути он сохранил свою предыдущую должность.

Также на прежнем посту остался и Ерулан Жамаубаев - вице-премьер и по совместительству министр финансов. Соответствующий указ опубликовала Акорда.