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Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве Сегодня, 17:48
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Сегодня, 17:48
175

Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Алтая Кульгинова заместителем премьер-министра Казахстана, передаёт BaigeNews.kz. По сути он сохранил свою предыдущую должность. 

Также на прежнем посту остался и Ерулан Жамаубаев - вице-премьер и по совместительству министр финансов. Соответствующий указ опубликовала Акорда.

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Сегодня, 17:48
175
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