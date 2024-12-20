Спортивный менеджер Алтай Даумов, выдвинувший кандидатуру на выборы президента Казахстанской федерации футбола, прокомментировал итоги голосования, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что избрание на должность Марата Омарова, не стало неожиданностью.

"Я хорошо разбираюсь в футболе, поэтому, честно говоря, это не было шоком для меня. Однако я искренне надеялся, что люди изменят своё мышление. В выступлении я подчёркивал, что, даже если вы не собираетесь голосовать за меня, поддержите регионы, где идёт развитие. Теперь мне сложно будет общаться с этими людьми, если они не могут выразить свою гражданскую позицию, даже тайно. К сожалению, я разочарован", — сказал Даумов.

Спикер заявил о намерении продолжать заниматься своими проектами.

"Я люблю футбол и буду продолжать этим заниматься. Не собираюсь расстраиваться, а просто буду следовать своей линии. Что будет происходить на высшем уровне, честно говоря, мне не известно. Я бы, наверное, не хотел сейчас участвовать в этих процессах. Имея определённое влияние на уровне республики, я мог бы взаимодействовать с каждой региональной федерацией, помогая им. Это и было основой моей программы — поддержать всех и найти эффективные методы. Однако они проголосовали за другого кандидата, и теперь я не знаю, как могу им помочь. Поэтому я сосредоточусь на своих проектах. Зачем мне помогать тем, кто не может помочь себе сам?" — отметил Даумов.